Пострадавшими в результате взрыва газовоза в Ливане стали 79 человек
В результате взрыва газового танкера в Аккаре в Ливане пострадали по меньшей мере 79 человек. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-служба Красного креста.
«В настоящий момент обнаружено 20 тел погибших, 79 человек пострадали», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице Красного Креста в Twitter.
Также есть сведения о том, что в результате взрыва могли пропасть люди.
Ранее, 14 августа, 11 человек стали жертвами взрыва ручной гранаты в Пакистане.