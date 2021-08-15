Мужчину ранили ножом на акции против вакцинации у мэрии Лос-Анджелеса

Возле мэрии Лос-Анджелеса на акции противников обязательной вакцинации от коронавируса завязалась драка в субботу, 14 августа. Один мужчина получил ножевое ранение, сообщил департамент полиции Лос-Анджелеса на своей странице в Twitter.

«Мы находимся на месте происшествия для поддержания порядка после того, как вспыхнула драка. Нам известно об одном мужчине, который получил ножевое ранение и которого лечат (сотрудники) LAFD (пожарной службы Лос-Анджелеса). Задержаний произведено не было, но расследование продолжается», — написано в сообщении департамента.

Как пишут в Los Angeles Times, протестующие без масок также накричали на репортера местной радиостанции, а один человек даже прибег к пинкам. Репортер Фрэнк Штольце рассказал полиции, что на него напали, когда он хотел взять интервью.

В ряде городов Франции прошли акции против введения санитарных пропусков по коронавирусу. Так, полиция применила в отношении участников шествия слезоточивый газ в субботу, 7 августа, в Лионе, где акция протеста собрала чуть более 2 тыс. человек и начались стычки.

Акции общественности против обязательной вакцинации проходят во Франции несколько недель. Силовики в ответ на нападения применяют спецсредства, задействуют водометы и слезоточивый газ.