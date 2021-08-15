Трое погибших в крушении Бе-200 в Турции были жителями Кубани

Три члена экипажа самолета Бе-200, который потерпел крушение в Турции в процессе борьбы с лесными пожарами, были жителями Кубани. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев.

Он также обратился к родным и близким погибших, сообщив, что их скорбь разделило всё население Кубани.

«На борту находились трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram главы областной администрации.

15 августа россияне выразили соболезнования в связи с кончиной летчика Евгения Кузнецова в результате крушения самолета-амфибии в Турции.

Самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш ранее в этот день. Судно было арендовано турецкой стороной у России.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия российского военного ведомства.

При этом, как сообщил источник «Известий», возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя.

По словам источника, судя по видео с места происшествия, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о начале проведения судебной и технической экспертизы причин крушения самолета Бе-200.