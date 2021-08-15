Маск заявил о готовности Starship к полету в ближайшие недели

Основатель компании SpaceX Илон Маск в субботу, 14 августа, сообщил, что космический корабль Starship будет готов к полету в ближайшие недели.

«Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, ждем только разрешения регулирующих органов», — написал Маск в Twitter.

В ответ на язвительный комментарий одного из пользователей, считать ли эти недели в реальном времени или во времяисчислении Маска, глава SpaceX отметил, что имеет в виду реальные недели.

Ранее в августе компания SpaceX собрала самую высокую в истории ракету. Речь идет о двухступенчатом многоразовом носителе Starship на космодроме в Техасе. Общая длина сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля — 120 м. Вместе со стартовой площадкой система возвышается на 145 м. Такая высота комплекса является рекордной для космических ракет.