В парках Москвы выступили главные военные оркестры страны. Музыканты сыграли в Сокольниках и в Измайлово. Оркестры решили совместить приятное с полезным, передает телеканал «Известия». Выступления в парках — репетиция перед фестивалем «Спасская башня». В этом году состоится уже XIV фестиваль «Спасская башня». Выступления пройдут на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. Для гостей сыграют оркестры из более чем 10 стран. Ожидается, что впервые на фестивале выступят музыканты из Катара.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.