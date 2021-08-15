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В парках Москвы выступили главные военные оркестры страны

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В парках Москвы выступили главные военные оркестры страны. Музыканты сыграли в Сокольниках и в Измайлово. Оркестры решили совместить приятное с полезным, передает телеканал «Известия». Выступления в парках — репетиция перед фестивалем «Спасская башня». В этом году состоится уже XIV фестиваль «Спасская башня». Выступления пройдут на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. Для гостей сыграют оркестры из более чем 10 стран. Ожидается, что впервые на фестивале выступят музыканты из Катара.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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