Президент России Владимир Путин провел совещание по борьбе с пожарами и паводками. В ряде регионов ситуация остается напряженной. Президент поручил оценить ущерб и срочно начать восстановление, особенно пострадавших от огня объектов социального обеспечения, передает телеканал «Известия».

«Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов. В частности, в Краснодарском крае пострадали одна общеобразовательная школа и шесть детских оздоровительных лагерей. Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября, мы об этом хорошо знаем, — начало нового учебного года, поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу, а социально значимые учреждения должны быть максимально оперативно отремонтированы», — заявил глава государства.

МЧС усиливает группировку для борьбы с возгораниями. Ввести в бой авиацию в полном объеме мешает дым. Но в ближайшее время ситуация улучшится.

«Для Республики Саха — Якутия и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера, установлен федеральный уровень реагирования. Сегодня в восемь утра проведено заседание оперативного штаба о ликвидации ЧС в лесах. На МЧС России возложена функция по координации управления всеми силами и средствами по тушению лесных пожаров в республике. Рослесхоз определяет тактику и методику тушения лесных пожаров. В регионе сосредоточена группировка в количестве почти 5 тыс. человек, 765 единиц техники, 19 воздушных судов», — рассказал министр по делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий Евгений Зиничев.

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