В Кот-д'Ивуаре выявили первое за 25 лет заражение Эболой

В Кот-д'Ивуаре выявили первый более чем за 25 лет случай заражения вирусом Эбола. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Первый с 1994 года случай заболевания подтвердил минздрав западноафриканской страны.

«Институт Пастера в Кот-д'Ивуаре подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах, взятых у пациента, который был госпитализирован в коммерческой столице Абиджан по прибытии из Гвинеи», — сказано в заявлении.

Во вторник, 10 августа, сообщалось, что на юге Гвинеи выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, также известной как «болезнь зеленых мартышек», при этом зараженный скончался. Взятую у него кровь обследовали в одной из национальных лабораторий страны, затем в Институте Пастера в Сенегале. Результаты обоих исследований подтвердили лихорадку Марбург.

Вирус обнаружили в районе, где с января по июнь этого года произошла вспышка лихорадки Эбола. Возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий Эболу.