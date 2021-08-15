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Финансист рассказала о начислении страховой пенсии

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Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова объяснила, что с 2022 года, когда россияне начнут получать данные о состоянии их пенсионного счета, накопленного стажа и предварительном размере страховой пенсии по старости на портале Госуслуг, они смогут в случае обнаружения ошибки подать заявление на исправление неточности онлайн. Об этом он рассказала в воскресенье, 15 августа, в интервью агентству «Прайм».

Как пояснила специалист, страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты и страховой пенсии. Фиксированная выплата не зависит от индивидуального трудового вклада гражданина и ежегодно правительство индексирует ее размер. (В 2021 году её размер составил 6044 рубля — Ред.). Для пенсионеров старше 80 лет её размер удваивается.

Также на более высокой она будет и для отдельных категорий граждан, например, имеющих иждивенцев, работников Крайнего Севера. Фиксированная выплата также умножается на повышающий коэффициент, если гражданин решил выйти на пенсию позже официально установленного пенсионного возраста.

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Вторая часть пенсии — страховая, напомнила эксперт, зависит в основном от продолжительности страхового стажа (количества лет работы, в течение которых на фонд оплаты труда работника начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд — Ред.) и уровня официальной зарплаты.

«С 2015 года эти два параметра учитываются при расчете размера индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который равен сумме пенсионных коэффициентов за все годы страхового стажа. Чтобы определить страховую пенсию, нужно умножить ИПК на стоимость одного пенсионного коэффициента, размер которого утверждается правительством (например, в этом году его размер составил 98,86 руб. — Ред.)», — разъяснила Финогенова.

Дополнительные пенсионные баллы можно получить за социально значимые периоды жизни: служба в армии, уход за инвалидом первой группы, уход за ребенком до полутора лет и т.д.

Поскольку переход на бальную систему расчета пенсии произошел в 2015 году, то пенсионные баллы считаются за два периода: до 2015 года и после.

«Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа. Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года», — уточнила профессор.

Какие-то периоды стажа могут не учитываться Пенсионным фондом, поскольку, по его оценкам, организации не существовало или за работника не уплачивались взносы. Тогда, если будет привлечено два свидетеля того, что человек работали на данном предприятии, и страховые взносы в ПФР все же уплачивались, то через суд возможно восстановить справедливость.

В настоящее время проверить корректность данных о страховом стаже, зарплате и размере уплаченных страховых взносов можно через личный кабинет на сайте ПФР или через портал Госуслуг. Можно также лично обратиться за этой информацией в территориальное отделение фонда или в МФЦ.

Ранее, 12 августа, «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

На данный момент выйти на пенсию досрочно могут мужчины со стажем не менее 42 лет, женщины — 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.

Планируется, что в случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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