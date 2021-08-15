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Жертвами взрыва танкера-газовоза в Ливане стали более 20 человек

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Жертвами взрыва газового танкера в Ливане в Аккаре стали как минимум 20 человек. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает AlArabiya со ссылкой на сведения ливанского Красного Креста.

На кадрах распространенных видеозаписей можно увидеть несколько карет скорой помощи, которые доставляют раненых.

В результате происшествия несколько человек пропали без вести, пишет Jpost.

Ранее, 14 августа, 11 человек стали жертвами взрыва ручной гранаты в Пакистане.

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