Жертвами взрыва танкера-газовоза в Ливане стали более 20 человек
Жертвами взрыва газового танкера в Ливане в Аккаре стали как минимум 20 человек. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает AlArabiya со ссылкой на сведения ливанского Красного Креста.
На кадрах распространенных видеозаписей можно увидеть несколько карет скорой помощи, которые доставляют раненых.
В результате происшествия несколько человек пропали без вести, пишет Jpost.
Ранее, 14 августа, 11 человек стали жертвами взрыва ручной гранаты в Пакистане.