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Младенец пострадал в ДТП в Свердловской области

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В городе Первоуральск Свердловской области в ДТП пострадал восьмимесячный младенец. Об аварии сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на областное Управление ГИБДД ГУ МВД в воскресенье, 15 августа.

Водитель Chevrolet не учел дистанцию до ехавшего впереди автомобиля Volkswagen и столкнулся с ним. В момент аварии на заднем сидении сидела женщина и держала на руках восьмимесячную дочь. Сама она не пострадала, но девочке понадобилась врачебная помощь. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

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31-летнюю мать обвинили в невыполнении родительских обязанностей — водитель и мать девочки находились в нетрезвом состоянии.

«В отношении 31-летней женщины сотрудники отдела по делам несовершеннолетних составили материал для привлечения к ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Как оказалось, пьяный водитель уже не в первый раз сел за руль в таком состоянии. В ДТП еще пострадала его сожительница, ее доставили в больницу.

Авария с участием трех автомобилей произошла в центре Рязани в субботу, 14 августа.

Транспортные средства серьезно пострадали в результате аварии, у одной из машин почти оторвало крышку капота.

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