Политик из Афганистана рассказал о взятии Мазари-Шарифа с помощью заговора

Афганский политик Атто Мухаммади Нур заявил у себя на странице в Twitter, что талибы («Талибан», террористическая организация, запрещена в РФ) взяли под контроль северо-западную провинцию Балх в результате масштабного заговора.

«Несмотря на наше решительное сопротивление, к сожалению, все снаряжение правительства и ANDSF (сил обороны и безопасности Афганистана) было передано талибам в результате масштабного организованного и малодушного заговора», — написал Нур.

По его словам, целью заговора было «заманить в ловушку» его самого и маршала Абдул-Рашида Дустума, который с 2014 по 2020 год занимал пост вице-президента Афганистана. Цель не была достигнута, и сейчас Нур, маршал Дустум и ряд других представителей власти находятся «в безопасном месте». Политик подчеркнул, что «заговор, в результате которого пал Балх, очень глубок», теперь он грозит уже Кабулу.

В субботу днем, 14 августа, талибы заявили о захвате города Мазари-Шариф — административного центра афганской провинции Балх. Правительственная армия сдала город без боя.

В этот же день стало известно, что боевики движения «Талибан» после взятия одного из окраинных районов Газни казнили 15 представителей сопротивления, обороняющих город.

Также сообщалось, что талибы захватили провинцию Логар. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в столицу провинции Балх Мазари-Шариф, чтобы встретиться с командирами ополченцев, защищающих рубежи провинции.

13 августа боевикам также удалось захватить административный центр афганской провинции Логар город Пули-Алам, который находится в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Кроме того, стало известно о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

За день до этого боевики захватили и город Герат, который является третьим по величине городом страны. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.