В Екатеринбурге 20 человек устроили массовую драку

Массовая драка с участием как минимум 20 человек произошла в Екатеринбурге, о чем стало известно в воскресенье, 15 августа.

Инцидент произошел у торгового центра «Гринвич», а его участники находились в состоянии алкогольного опьянения. Причина конфликта не уточняется.

«Из-за чего началась драка — непонятно, здесь все перепили. Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками, одного человека запинали сразу несколько», — рассказал очевидец происшествия в ходе своей беседы с E1.ru.

В итоге участники драки скрылись с места происшествия, на которое не приехала ни скорая, ни полиция. Отмечается, что и девушки, и парни пострадали в ходе произошедшего: по словам собеседника, у одного молодого человека была разбита челюсть, у другого залито кровью лицо, а девушки были изрезаны стеклянными бутылками.

Ранее, 10 августа, массовую драку устроили посетители Зоопарка Пекина. Одним из ее участников стала женщина с ребенком на руках.