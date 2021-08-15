Три человека пострадали из-за нападения гражданина Китая в Сербии

Три человека пострадали в результате нападения гражданина Китая в Белграде. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила пресс-служба МВД Сербии.

Отмечается, что в настоящий момент подозреваемый арестован.

«Сотрудники МВД в Белграде арестовали гражданина в связи с наличием оснований для подозрений в том, что он совершил преступление насильственного характера», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте сербского министерства.

Как уточняется в публикации, подозреваемый на момент совершения противоправных действий ехал в автобусе со своим несовершеннолетним соотечественником в сторону Кнежевци. Затем, «без причины», он набросился на двух женщин, ударив их молотком — одну — в грудь, вторую — по голове.

Второе нападение было совершено в автобусе, который двигался по тому же маршруту в обратном направлении, и тогда пострадала третья женщина, получив удар по голове.

Все три женщины были доставлены в лечебные учреждения.

Ранее, 10 августа, в одной из больниц Санкт-Петербурга мужчина с ножом напал на двух пожилых людей.