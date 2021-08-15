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«Миссис Россия-2021» стала многодетная мать из Кузбасса

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Анна Филиппова из Кузбасса в субботу, 14 августа, завоевала титул «Миссис Россия — 2021». Финальное шоу прошло в концертном зале «Мир» в Москве, сообщает ТАСС.

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Во всероссийском конкурсе приняли участие 23 мамы со всей страны, которые получили официальные титулы в своих регионах. Впервые в истории конкурса участницы вышли на сцену в национальных костюмах различных стран мира.

Среди конкурсанток были и многодетные матери: так, у Ирины Папковой из Ейска пятеро детей, у Зари Тлехусех из Адыгеи — четверо, у Лилии Макеевой из Тольятти, Татьяны Рыжковой из Иркутска и победительницы Анны Филипповой из Новокузнецка — по трое детей.

Самой молодой участницей стала 28-летняя Кира Волкова из Ростова-на-Дону 28 лет, у нее один ребенок, а самой старшей — Митюшкина Светлана из Дзержинска. Ей 68 лет, у нее двое детей и трое внуков.

Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2020» стала многодетная мать из Нижегородской области Дарья Иванова. В нем принимали участие 35 конкурсанток.

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