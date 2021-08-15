Прямой эфир
Мир
В небе над Кабулом заметили военные вертолеты
Общество
«Миссис Россия-2021» стала многодетная мать из Кузбасса
Мир
Число жертв наводнений в Турции возросло до 58
Общество
Финалистами квиз-марафона общества «Знание» стали 100 команд
Мир
Свыше 50 человек пострадали в аварии с автобусом в штате Нью-Йорк
Мир
The Times сообщила о намерении Британии эвакуировать посла из Афганистана
Общество
Шойгу наградил армейцев за результаты на Олимпиаде в Токио
Мир
Польша предпримет симметричные шаги в ответ на отзыв Израилем поверенного
Наука
Рогозин сообщил о переговорах с главой NASA о перекрестных полетах

На Волге катер опрокинулся после столкновения с баржей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Волге в Самарской области быстроходный катер столкнулся с груженной песком баржей. Об сообщила транспортная Куйбышевская прокуратура у себя на странице в Instagram в субботу, 14 августа.

С Дона постучали: кому нужна экологическая реабилитация
Проект по оздоровлению реки может обойтись в 90 млрд рублей

«Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения в связи с произошедшим 14 августа 2021 года около 20:30 мск столкновением быстроходного маломерного судна (катер) с баржей, груженной песком, буксируемой теплоходом «Рейдовый-3», на 1 733 км реки Волга в районе села Рождествено Волжского района Самарской области», - говорится в сообщении.

Маломерное судно, двигаясь на большой скорости, врезалось в правый борт буксируемой баржи и опрокинулось. Пока что неизвестно местонахождение управлявшего катером человека. На месте работают спасатели МЧС. Баржа не повреждена, разлива нефтепродуктов нет.

На место выехали следователь Самарского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального СУТ СК России и заместитель Куйбышевского транспортного прокурора.

Три человека погибли в результате столкновения поездов в Чехии, поиск пассажиров прекращен. Об этом в среду, 4 августа, сообщила полиция Чехии.

«На данный момент мы подтвердили, что железнодорожная катастрофа унесла жизни трех человек. Мы больше не ищем пассажиров»,— говорится в Twitter-аккаунте полиции.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021