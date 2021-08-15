На Волге катер опрокинулся после столкновения с баржей

На Волге в Самарской области быстроходный катер столкнулся с груженной песком баржей. Об сообщила транспортная Куйбышевская прокуратура у себя на странице в Instagram в субботу, 14 августа.

«Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения в связи с произошедшим 14 августа 2021 года около 20:30 мск столкновением быстроходного маломерного судна (катер) с баржей, груженной песком, буксируемой теплоходом «Рейдовый-3», на 1 733 км реки Волга в районе села Рождествено Волжского района Самарской области», - говорится в сообщении.

Маломерное судно, двигаясь на большой скорости, врезалось в правый борт буксируемой баржи и опрокинулось. Пока что неизвестно местонахождение управлявшего катером человека. На месте работают спасатели МЧС. Баржа не повреждена, разлива нефтепродуктов нет.

На место выехали следователь Самарского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального СУТ СК России и заместитель Куйбышевского транспортного прокурора.

Три человека погибли в результате столкновения поездов в Чехии, поиск пассажиров прекращен. Об этом в среду, 4 августа, сообщила полиция Чехии.

«На данный момент мы подтвердили, что железнодорожная катастрофа унесла жизни трех человек. Мы больше не ищем пассажиров»,— говорится в Twitter-аккаунте полиции.