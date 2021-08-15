Финалистами квиз-марафона общества «Знание» стали 100 команд

Полуфинал квиз-марафона интеллектуальной викторины общества «Знание» состоялся в онлайн-формате в субботу, 14 августа. В нем приняли участие 500 команд со всей России, а в финал прошли 100 команд из 66 городов. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на соцсети общества.

«На протяжении семи раундов участники перед открытыми компьютерами и планшетами отвечали на вопросы об отечественной истории, географии, науке, технике, искусстве, культуре и спорте», — рассказали в пресс-службе общества.

Вышедшие в финал получат призы, а также поборются за главную награду — путешествие в одно из предложенных уникальных мест России: на Алтай, Байкал, Камчатку, в Карелию или на плато Путорана. В поездки смогут также отправиться пять команд, которые признают лучшими в специальных номинациях.

Еще всем участникам начислят баллы проекта «Другое дело» — их можно обменять на промокоды, подписки, обучающие курсы, стажировки или даже на поездку на Байконур на космодром «Восточный».

Финал викторины назначен на 3 сентября, он пройдет в Москве в рамках Второго федерального марафона «Новое Знание».

«С нетерпением ждем финала на марафоне «Новое Знание» в Москве, где ребятам еще предстоит побороться за путешествие мечты», — сказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Отборочный этап всероссийского квиз-марафона, организованного российским обществом «Знание», завершился в субботу, 12 июня. В интеллектуальном конкурсе, приуроченном к Дню России, приняли участие более 8 тыс. человек из 315 городов страны.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, основная задача которой — просветительская работа. Действует с 2016 года. 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.