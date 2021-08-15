Свыше 50 человек пострадали в аварии с автобусом в штате Нью-Йорк

Более 50 пассажиров автобуса пострадали в ДТП на трассе в штате Нью-Йорк. Об этом в субботу, 14 августа, сообщило агентство AP со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, все они госпитализированы.

Отмечается, что туристический автобус направлялся в сторону Ниагарского водопада. Транспортное средство съехало с шоссе и опрокинулось на бок неподалеку от деревни Уидспорт в 40 км к западу от города Сиракузы. По данным полиции штата, на борту находились 57 человек. Пока остается неясным, к какой компании принадлежал автобус. По информации медиков, среди пассажиров были дети.

Причины аварии выясняются.

11 августа в провинции Ушак на западе Турции перевернулся автобус, следовавший из Анкары в Измир. В результате аварии пострадали водитель и 32 пассажира.