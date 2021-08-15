Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 304

Количество жертв в результате мощного землетрясения на Гаити возросло до 304 человек. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает AFP.

По сведениям управления гражданской защиты, число пострадавших в результате катастрофы оценивается в 1,8 тыс. человек, пишет ТАСС.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у побережья Гаити ранее в этот день. Отмечалось, что природный катаклизм может вызвать цунами.

Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения.

Местное министерство здравоохранения обратилось к гражданам страны с призывом сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате бедствия.

Американский президент Джо Байден выразил свои соболезнования в связи с землетрясением и рассказал о поддержке Гаити.