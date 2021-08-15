В результате хлопка в квартире в Москве выбило стекла
В Москве на третьем этаже жилого дома на Старомарьинском шоссе вечером в субботу, 14 августа, произошел хлопок в квартире.
По данным телеканала «РЕН ТВ», в помещении выбило стекла, возгорания не было замечено.
По предварительным данным, в результате короткого замыкания в квартире взорвались дезодоранты.
Уточняется, что в происшествии никто не пострадал.
12 августа в Пятигорске в Ставропольском крае в пятиэтажном доме по улице Кузнечной взорвался газовый баллончик.