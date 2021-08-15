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Times сообщила о намерении Британии эвакуировать посла из Афганистана

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Великобритания намерена эвакуировать своего посла и завершить дипломатическое присутствие Лондона на территории Афганистана в связи с наступлением боевиков группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом в субботу, 14 августа, сообщает издание The Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Как уточняется в материале, опасения Лондона обусловлены возможностью захвата контроля над Кабулом в ближайшие несколько дней. Ожидается, что эвакуированы будут британский посол и другие сотрудники дипломатического ведомства.

«Мы не будем сохранять дипломатическое присутствие. Нет никакой уверенности в том, что талибы будут соблюдать какие-либо гарантии», — сообщил один из источников в ходе беседы с изданием.

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Ранее этим же днем, 14 августа, телеканал CBS со ссылкой на источники в Кабуле сообщил о том, сотрудники американского посольства на фоне нарастающей угрозы захвата талибами Кабула будут эвакуированы в ближайшие 72 часа.

В этот же день талибы заявили о захвате города Мазари-Шариф — административного центра афганской провинции Балх. Правительственная армия сдала город без боя.

Также стало известно, что боевики движения «Талибан» после взятия одного из окраинных районов Газни казнили 15 представителей сопротивления, обороняющих город.

14 августа талибы захватили провинцию Логар. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в столицу провинции Балх Мазари-Шариф, чтобы встретиться с командирами ополченцев, защищающих рубежи провинции.

13 августа боевикам также удалось захватить административный центр афганской провинции Логар город Пули-Алам, который находится в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Кроме того, стало известно о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

За день до этого боевики захватили и город Герат, который является третьим по величине городом страны. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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