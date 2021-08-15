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Рогозин сообщил о переговорах с главой NASA о перекрестных полетах

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин совместно с главой NASA Биллом Нельсоном намерен обсудить необходимость перекрестных полетов российских космонавтов на кораблях США на Международную космическую станцию (МКС) в качестве обмена на полеты их американских коллег на кораблях России. Об этом

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«Мы имеем свой собственный корабль с отличной статистикой успешных полетов… Пока я не вижу необходимости в перекрестных полетах, но мы не исключаем их. Я еще пока не решил. Мы обсудим это с сенатором Нельсоном», — приводит сообщение генерального директора «Роскосмоса» «РИА Новости».

Ранее, 15 июня, Дмитрий Рогозин рассказал о планах сотрудничества с NASA в съемках фильма «Вызов» в МКС. По его словам, подобного рода взаимодействие с американским ведомством — это «колоссальное поле возможностей», которое позволит сторонам договориться.

В тот же день глава NASA Билл Нельсон рассказал, что в ходе телефонных переговоров обсудил с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным сотрудничество США и России в космосе.

Также Рогозин рассказал о договоренности с Биллом Нельсоном провести первые очные переговоры осенью на одной из международных конференций.

11 июня Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. В свою очередь, глава NASA Билл Нельсон в интервью изданию Politico заявил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

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