ЦСКА обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футбольный клуб ЦСКА обыграл «Ростов» в гостевом матче 4-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1. При этом два гола красно-синие забили в первом тайме. Так, на 8-й минуте отличился Яка Бийол, на 36-й минуте мяч забил Федор Чалов.

У «Ростова» на 54-й минуте отличился Данил Глебов.

Третий гол ЦСКА на 89-й минуте забил Константин Марадишвили.

При этом из-за травм были заменены полузащитники «Ростова» Матиас Норманн и Кенто Хасимото. Защитника ЦСКА Марио Фернандеса также заменили, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день футболисты «Спартака» на домашнем поле обыграли команду «Урал» в матче четвертого тура «Тинькофф РПЛ». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Гол на 27-й минуте забил Роман Зобнин. Для «Спартака» эта победа стала второй в РПЛ, команда набрала шесть очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице.