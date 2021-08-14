Погибшие при крушении Бе-200 россияне были жителями Кубани

Три члена экипажа погибшие в Турции при крушении самолета-амфибии Бе-200 были жителями Краснодарского края. Об этом в субботу, 14 августа, в своем Instagram сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, добавив, что все они боролись с пожарами и спасали людей.

«На борту находилось трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами», — написал он.

Кондратьев выразил соболезнование родным и близким погибших военных и отметил, что вся Кубань скорбит вместе с ними.

Самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш ранее в этот день. Судно было арендовано турецкой стороной у России.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия российского военного ведомства.

При этом, как сообщил источник «Известий», возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя.

По словам источника, судя по видео с места происшествия, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о начале проведения судебной и технической экспертизы причин крушения самолета Бе-200.