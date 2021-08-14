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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Бе-200 в Турции
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Представитель Эрдогана выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын написал на своей странице в Twitter, что экипаж потерпевшего в субботу, 14 августа, крушение российского самолета Бе-200 героически боролся с лесными пожарами в стране.

«Мы глубоко опечалены гибелью турецкого и российского экипажей в результате крушения самолета, который тушил пожар. Они героически сражались с огнем в эти тяжелые дни. Мы приносим свои соболезнования российскому народу», — говорится в сообщении.

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Президент России Владимир Путин также направил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью находившихся на борту самолета граждан Турции.

Самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш ранее в этот день. Судно было арендовано турецкой стороной у России.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

Кроме того, военно-воздушные силы Турции направили самолет и вертолет на место крушения российского воздушного судна Бе-200.

При этом, как сообщил источник «Известий», возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя.

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