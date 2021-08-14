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На Поклонной горе в Москве прошла «Гонка героев»

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Соревнования «Гонка героев» в субботу, 14 августа, прошли в парке Победы на Поклонной горе в Москве.

Организаторы мероприятия соорудили для участников сложные зоны препятствий. Так, бегунам предстояло преодолеть 6 км трассы Urban, на которой их ждало 25 препятствий.

Участники состязаний должны были преодолеть зону под названием «Бассейн», а также финишное препятствие «Горка с канатами». В конце финалисты получали победные жетоны.

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В забеге приняли участие около тысячи человек. Они могли выбрать, как бежать дистанцию — в одиночку или в команде. Желающие выступить в команде могли собрать коллективы до пяти человек. Более подготовленные участники стремились поставить свой личный рекорд.

Кроме того, в формате «Чемпионат» спортсмены боролись за победу с представителями сборной OCR Russia.

Также гости мероприятия, не участвующие в забеге, получили возможность размяться на уличных спортплощадках.

В июле состязания «Гонка героев» состоялись в подмосковном Алабине. Участники преодолели 8 км трассы и 36 препятствий, среди которых были барьеры из колючей проволоки, бревна, участки с грязью и водой. Одним из самых сложных заданий стало преодоление части трассы «Эверест», высота которой составляла 7 м.

«Гонка героев» — это экстремальная полоса препятствий для молодых людей, маршрут создается с участием профессиональных инструкторов.

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