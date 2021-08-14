Эксперт предупредил об угрозе дефолта на Украине из-за проблем с демографией

Из-за плохой демографической ситуации на Украине страну ждут дефолты. Такое мнение высказал советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский.

«Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта», — приводит его слова на портале «Главред».

Помимо этого, на Украине ожидается снижение притока инвестиций из-за потенциального коллапса на внутреннем рынке, убежден Вернивский. По его мнению, решить проблему поможет урегулирование ситуации с эмиграцией.

«Украина может себе позволить терять таланты? Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на «неправильном языке»? Нет, не может», — добавил экономист.

Украинские политики, несогласные с данной позицией, «не понимают, куда ведут страну», резюмировал Вернивский.

2 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.

В апреле председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не могут вывести страну из кризиса и придерживаются экономической политики, которая приведет к провалу.

В том же месяце экс-министр экономики Украины Виктор Сусло заявил, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис. По его мнению, причиной этого станет обнищание граждан: по его прогнозу, 90% украинцев окажутся за чертой бедности.