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Эксперт предупредил об угрозе дефолта на Украине из-за проблем с демографией

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Из-за плохой демографической ситуации на Украине страну ждут дефолты. Такое мнение высказал советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский.

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«Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта», — приводит его слова на портале «Главред».

Помимо этого, на Украине ожидается снижение притока инвестиций из-за потенциального коллапса на внутреннем рынке, убежден Вернивский. По его мнению, решить проблему поможет урегулирование ситуации с эмиграцией.

«Украина может себе позволить терять таланты? Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на «неправильном языке»? Нет, не может», — добавил экономист.

Украинские политики, несогласные с данной позицией, «не понимают, куда ведут страну», резюмировал Вернивский.

2 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.

В апреле председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не могут вывести страну из кризиса и придерживаются экономической политики, которая приведет к провалу.

В том же месяце экс-министр экономики Украины Виктор Сусло заявил, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис. По его мнению, причиной этого станет обнищание граждан: по его прогнозу, 90% украинцев окажутся за чертой бедности.

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