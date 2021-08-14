Прямой эфир
Мир
Власти Гаити на месяц ввели режим ЧП из-за последствий землетрясения
Общество
В МЧС предупредили о ливнях с грозами в Краснодарском крае 15 августа
Мир
Польский генерал испугался возможного отказа США поставлять военную технику
Спорт
Футбольный клуб «Спартак» победил «Урал» в матче РПЛ
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Бе-200 в Турции
Мир
Захарова назвала ответной мерой действия в отношении журналистки Би-би-си
Мир
На Украине спрогнозировали сценарий встречи Зеленского и Меркель
Армия
В Минобороны прокомментировали крушение тушившего пожары самолета в Турции
Общество
Главврача больницы в Северной Осетии отправили под домашний арест

В Китае сильная волна смыла в море 17 человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На восточном побережье Китая сильная волна смыла в море группу местных жителей, 10 человек погибли, еще один числится пропавшим без вести. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает агентство Xinhua.

«Их просто несло потоком, и никто ничего не мог поделать»
Как юг Бельгии справляется с последствиями наводнения и готовится к новому

По имеющейся информации, несчастный случай произошел в районе города Чжанчжоу (провинция Фуцзянь). Отмечается, что все пострадавшие — люди, отдыхавшие на пляже, которые прибыли в туристических целях из других регионов страны.

Спасателям удалось извлечь из воды 16 человек, часть из них захлебнулись и погибли. Шестеро пострадавших находятся в стабильном состоянии, отмечает издание.

На данный момент экстренные службы продолжают поиски еще одного туриста, унесенного волной в море.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате наводнений в Кастамону на севере Турции погибли не менее 55 человек. Накануне стало известно, что в городе провели эвакуацию жителей. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах отмечаются перебои в работе мобильной связи.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021