В Китае сильная волна смыла в море 17 человек

На восточном побережье Китая сильная волна смыла в море группу местных жителей, 10 человек погибли, еще один числится пропавшим без вести. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает агентство Xinhua.

По имеющейся информации, несчастный случай произошел в районе города Чжанчжоу (провинция Фуцзянь). Отмечается, что все пострадавшие — люди, отдыхавшие на пляже, которые прибыли в туристических целях из других регионов страны.

Спасателям удалось извлечь из воды 16 человек, часть из них захлебнулись и погибли. Шестеро пострадавших находятся в стабильном состоянии, отмечает издание.

На данный момент экстренные службы продолжают поиски еще одного туриста, унесенного волной в море.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате наводнений в Кастамону на севере Турции погибли не менее 55 человек. Накануне стало известно, что в городе провели эвакуацию жителей. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах отмечаются перебои в работе мобильной связи.