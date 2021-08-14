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Главный тренер «Спартака» оценил игру против «Урала» в матче РПЛ

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Победа футбольного клуба «Спартак» над «Уралом» в матче четвертого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) является заслуженной. Такое заявление сделал главный тренер красно-белых Руй Витория.

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«Сегодня мы одержали заслуженную победу. Могли решать исход в первом тайме, но забили только один гол. Во втором тайме начала накапливаться усталость. За 11 дней мы сыграли четыре матча, и было трудно», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

При этом тренер согласился с мнением журналиста о том, что матч «было трудно смотреть».

«В определенной мере я с вами согласен. Инициативу отдали сопернику, но такой задачи не было. В футболе такое случается. У нас перед этим был ряд поражений. Забили в этом матче первый гол, второй забить не смогли, и подсознательно команда хотела удержать нулевой счет. В другой ситуации ход игры был бы совершенно другой. Сегодня было важно завоевать эти три очка», — объяснил он.

Витория добавил, что впереди у команды неделя на подготовку, спортсмены постараются использовать это время максимально эффективно.

Ранее в этот день футболисты «Спартака» на домашнем поле обыграли команду «Урал» в матче четвертого тура «Тинькофф РПЛ». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Гол на 27-й минуте забил Роман Зобнин. Для «Спартака» эта победа стала второй в РПЛ, команда набрала шесть очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

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