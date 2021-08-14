Эксперт рассказала о пользе груши для кожи и волос

Употребление груши благотворно сказывается на состоянии волос, кожи и ногтей. Об этом рассказала доктор медицинских наук Кристин Гиллеспи.

«Широко известно, что груши обладают многочисленными преимуществами для здоровья. Однако их положительное влияние на наши волосы, кожу и ногти менее известно», — приводит «Российская газета» слова эксперта.

Она уточнила, что в грушах содержится большое количество витамина А. Кроме того, они богаты зеаксантином и лютеином. Эти вещества способствуют сохранению здоровья кожи и волос.

Согласно информации департамента сельского хозяйства США, одна большая груша содержит 58 МЕ (международная единица) витамина А. При этом, как отмечается в исследовании Гарвардской медицинской школы, содержащийся в фрукте лютеин снижает негативное воздействие ультрафиолета B. Так, груши снижают риск повреждения кожи от солнца.

Днем ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что злоупотребление арбузом и дыней может привести к метаболическим нарушениям.