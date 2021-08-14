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Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 55 человек

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В результате наводнений на севере Турции погибли не менее 55 человек. Об этом в субботу, 14 августа, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) республики.

«В результате наводнений погибли 46 человек в Кастамону, восемь человек в Синопе и один человек в Бартыне», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что не менее 44 человек скончались в результате стихийного бедствия в провинции Кастамону на севере Турции.

Накануне стало известно, что в Кастамону провели эвакуацию жителей. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах отмечаются перебои в работе мобильной связи.

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