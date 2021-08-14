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Главный педиатр Москвы рассказал о течении COVID-19 у детей

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Большой процент детей в возрасте от семи до 10 лет переносят коронавирус в среднетяжелой и тяжелой форме. Об этом в субботу, 14 августа, рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

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«У детей в 90% случаев заболевание протекает в легкой бессимптомной форме, но дети в 10% случаев от семи до 10 лет болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, и это очень высокий процент», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом дети лучше и быстрее справляются с постковидными осложнениями, отметила в этот же день руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Она добавила, что исследования последствий коронавирусной инфекции всё еще продолжаются за неимением необходимого количества сведений об этом явлении.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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