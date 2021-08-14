Главный педиатр Москвы рассказал о течении COVID-19 у детей

Большой процент детей в возрасте от семи до 10 лет переносят коронавирус в среднетяжелой и тяжелой форме. Об этом в субботу, 14 августа, рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

«У детей в 90% случаев заболевание протекает в легкой бессимптомной форме, но дети в 10% случаев от семи до 10 лет болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, и это очень высокий процент», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом дети лучше и быстрее справляются с постковидными осложнениями, отметила в этот же день руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Она добавила, что исследования последствий коронавирусной инфекции всё еще продолжаются за неимением необходимого количества сведений об этом явлении.

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