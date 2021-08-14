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В МЧС предупредили о ливнях с грозами в Краснодарском крае 15 августа

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Сильные дожди, а также ливни в сочетании с грозой ожидаются в Краснодарском крае 15 и 16 августа. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по региону.

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«В период с 15 по 16 августа в крае <...> ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20–25 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на побережье Черного моря прогнозируют формирование смерчей, а в реках юго-восточной части края и черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В министерстве обратились к жителям и гостям региона с просьбой в непогоду без крайней необходимости не покидать свои жилища, а также соблюдать меры безопасности.

Ранее в этот день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков.

Также сообщалось, что из-за наводнения в Краснодарском крае эвакуация потребовалась 1,5 тыс. человек. Отмечалось, что в Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе было подтоплено 1421 жилой дом, 1899 приусадебных участков, шесть социально значимых объектов

14 августа стало известно, что режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

Из пяти детских оздоровительных лагерей в безопасную зону на время прохождения циклона эвакуировали 989 детей. Кроме того, приведены в готовность 76 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 15 тыс. человек. В восьми ПВР уже размещены 847 человек, в том числе более 500 детей, уточнили в МЧС.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

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