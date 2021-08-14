Опубликованы новые кадры крушения самолета Бе-200 в Турции

В Сети появилась новая видеозапись крушения российского воздушного судна Бе-200, который был привлечен к тушению природных пожаров в Турции. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

Самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш ранее в этот день. Судно было арендовано турецкой стороной у России.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

По информации источника «Известий», возможной причиной крушения самолета Бе-200 мог стать отказ двигателя.

По словам источника, судя по видео с места происшествия, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.