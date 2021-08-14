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Футбольный клуб «Спартак» победил «Урал» в матче РПЛ

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Футбольный клуб «Спартак» на домашнем поле победил екатеринбургский «Урал» в матче четвертого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ)». Об этом в субботу, 14 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Гол на 27-й минуте забил Роман Зобнин. Для «Спартака» эта победа стала второй в РПЛ, команда набрала шесть очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

Отмечается, что «Урал» с одним набранным баллом остался на 15-м месте в таблице, пишет «Газета.ру».

В следующем туре «Спартак» 21 августа в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Футбольный клуб «Урал» в тот же день проведет встречу с московским «Динамо».

10 августа «Спартак» проиграл «Бенфике» и не прошел в групповой этап Лиги чемпионов. Это уже четвертый сезон подряд, когда красно-белые не выступают в групповом этапе турнира. Последний раз команда играла в Лиге во время сезона-2017/18.

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