Эксперт назвал способ снизить стоимость арендуемой квартиры

С помощью аргументированного торга можно добиться снижения стоимости арендуемой квартиры. Такой рекомендацией поделился член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Единственный адекватный способ — изучить конкурентное окружение и обосновать свои пожелания собственнику помещения», — уточнил он в беседе с «Говорит Москва».

Эксперт посоветовал указать арендодателю на недостатки недвижимости, сравнив их с конкурентными предложениями.

«Если я скажу, что мы раздумываем между этой квартирой и этой, но вот там есть определенные плюсы, а у вас их нет, и мы остановимся на вашей квартире, если вы компенсируете это ценой, то такой торг аргументированный получается. Так больше шансов снизить стоимость аренды», — добавил он.

В конце июля юрист АК «Бородин и партнеры» Дмитрий Бохолдин предупредил, что перевод денег на банковскую карту нельзя использовать как способ оплаты при купле-продаже или аренде недвижимости. Это связано с тем, что перечисление средств с карты на карту сложно будет доказать в качестве платежа, осуществленного по договору.