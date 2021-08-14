На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского

После столкновений представителей националистического движения с сотрудниками полиции у офиса президента Украины в Киеве возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции заведено уголовное дело. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом», — написал он в своем Facebook.

Министр подчеркнул, что все совершенные насильственные действия «не останутся безнаказанными».

В этот день представители националистического движения устроили акцию протеста у офиса Зеленского. Там началась потасовка между националистами и полицейскими.

По словам очевидцев, митингующие пытались попасть в офис, участники акции бросали взрывпакеты в полицейских и распыляли газ.

Помимо этого, митингующие поджигали шины и бросали брусчатку в полицейских. Сообщалось о пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов.