Врач объяснила механизм потери обоняния при коронавирусе

Врач, кандидат медицинских наук Ксения Карташова объяснила механизм потери обоняния при коронавирусе. По ее словам, такая реакция обусловлена поражением нейронов, передает «Российская газета» .

Специалист объяснила, что данный вирус негативно влияет на функционирование клеток, питающих респираторно-обонятельные нейроны. Таким образом, человек перестает распознавать запахи. Помимо этого, коронавирус провоцирует изменения в гиппокампе, участвующем в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти.

«Надо сказать, вся цепочка восприятия запахов проходит у нас рядом с гиппокампом, именно поэтому у нас определенные запахи вызывают стойкую эмоциональную память. Поэтому нарушения в этой зоне мозга могут вызывать и искаженное восприятие запахов», — приводит «Газета.ру» слова специалиста.

При этом, как подчеркнула врач, такие изменения могут проявляться даже у тех, кто переболел коронавирусом в бессимптомной форме.

«Контакт инфекции с организмом всё равно произошел, со всеми вытекающими из этого последствиями. По статистике, 68% пациентов теряют обоняние при ковиде. Спустя какое-то время многие из них ощущают искаженное восприятие запахов», — добавила Карташова.

Ранее, 10 августа, глава информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц рассказал, что в настоящее время течение коронавирусной инфекции сопровождается новыми симптомами. По его словам, теперь коронавирус развивается намного быстрее, если раньше инкубационный период занимал 4–10 дней, а теперь всего 2–3 дня.