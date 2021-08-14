Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Бе-200 в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным членам экипажа разбившегося самолета Бе-200, который был задействован в тушении пожаров в Турции. Заявление российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил важность гуманитарной миссии, в которой участвовали российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами. Борясь с масштабными пожарами в Турции, члены экипажа «защищали жизни людей», подчеркнул Путин.

«Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — заявил глава государства.

В этот день соболезнования в связи с крушением самолета Бе-200 выразил также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что героические жертвы погибших не будут забыты.

Самолет Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш ранее в этот день. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства республики для тушения лесных пожаров, пишет «Газета.ру».

По информации источника «Известий», возможной причиной крушения в Турции российского самолета Бе-200 мог стать отказ двигателя.

По словам источника, судя по видео, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

Кроме того, военно-воздушные силы Турции направили самолет и вертолет на место крушения российского воздушного судна Бе-200.