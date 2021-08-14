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В МИД Турции выразили соболезнования в связи с крушением Бе-200

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования своим соотечественникам и народу России в связи с крушением самолета Бе-200 Минобороны РФ при тушении лесных пожаров на юго-востоке республики. Об этом дипломат сообщил в субботу, 14 августа.

«С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народам. Их героические жертвы не будут забыты!» — написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Главный советник президента Турции Октай Сарал также выразил соболезнования в связи с крушением воздушного судна.

«В Кахраманмараше разбился принадлежащий России пожарный самолет, экипаж из троих турок и пятерых россиян погиб. Выражаю соболезнования нашей нации, а также России», — сообщил советник в Twitter.

Самолет Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш ранее в этот день. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства республики для тушения лесных пожаров, пишет «Газета.ру».

По информации источника «Известий», возможной причиной крушения в Турции российского самолета Бе-200 мог стать отказ двигателя.

По словам источника, судя по видео, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

Кроме того, военно-воздушные силы Турции направили самолет и вертолет на место крушения российского воздушного судна Бе-200.

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