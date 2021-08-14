Прямой эфир
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Бе-200 в Турции
Мир
Захарова назвала ответной мерой действия в отношении журналистки Би-би-си
Мир
На Украине спрогнозировали сценарий встречи Зеленского и Меркель
Армия
В Минобороны прокомментировали крушение тушившего пожары самолета в Турции
Общество
Главврача больницы в Северной Осетии отправили под домашний арест
Мир
На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского
Мир
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у побережья Гаити
Общество
Врач объяснила механизм потери обоняния при коронавирусе
Наука
Ученые рассказали о влиянии медитации на работу мозга

Польский генерал испугался возможного отказа США поставлять военную технику

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США могут завершить поставку военной техники Польше по уже заключенным контрактам, если страна не возьмет курс на демократизацию. Такое заявление сделал польский генерал Мирослав Ружаньский, передает Wirtualna Polska.

«Ополченцы» на пенсии: в США решают судьбу наземной компоненты «ядерной триады»
На смену Minuteman III могут прийти новые разработки — если в Вашингтоне не решат полностью избавиться от МБР наземного базирования

«Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране?» — задался он вопросом.

При этом генерал уточнил, что речь идет о поставках «прославленных F-35 или системы Patriot».

Как убежден Ружаньский, США не будут инвестировать крупные средства в государство, которое пренебрегает таким партнерством.

Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 общей стоимостью в $4,6 млрд. В марте 2018-го Варшава договорилась с Вашингтоном о поставках американских систем противовоздушной обороны Patriot. Планируется, что в 2021–2022-м польская армия получит две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS, пишет «Газета.ру».

14 июля стало известно, что в Польше приобретут американские танки Abrams. По словам вице-премьера Ярослава Качиньского, данная версия танков является новейшей поступающей на вооружение Соединенных Штатов. Машины отличаются высокой маневренностью и точностью, отметил он.

23 июля глава польского минобороны Мариуш Блащак уточнил, что американские танки Abrams будут размещены на востоке страны. По его словам, танки, размещенные к востоку от Вислы, будут защищать Польшу. Они поступят в польскую армию в следующем году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021