Польский генерал испугался возможного отказа США поставлять военную технику
Власти США могут завершить поставку военной техники Польше по уже заключенным контрактам, если страна не возьмет курс на демократизацию. Такое заявление сделал польский генерал Мирослав Ружаньский, передает Wirtualna Polska.
«Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране?» — задался он вопросом.
При этом генерал уточнил, что речь идет о поставках «прославленных F-35 или системы Patriot».
Как убежден Ружаньский, США не будут инвестировать крупные средства в государство, которое пренебрегает таким партнерством.
Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 общей стоимостью в $4,6 млрд. В марте 2018-го Варшава договорилась с Вашингтоном о поставках американских систем противовоздушной обороны Patriot. Планируется, что в 2021–2022-м польская армия получит две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS, пишет «Газета.ру».
14 июля стало известно, что в Польше приобретут американские танки Abrams. По словам вице-премьера Ярослава Качиньского, данная версия танков является новейшей поступающей на вооружение Соединенных Штатов. Машины отличаются высокой маневренностью и точностью, отметил он.
23 июля глава польского минобороны Мариуш Блащак уточнил, что американские танки Abrams будут размещены на востоке страны. По его словам, танки, размещенные к востоку от Вислы, будут защищать Польшу. Они поступят в польскую армию в следующем году.