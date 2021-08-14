ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Рязани

Авария с участием трех автомобилей произошла в центре Рязани. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что ДТП произошло с участием трех легковых автомобилей. Транспортные средства серьезно пострадали в результате аварии, у одной из машин почти оторвало крышку капота.

Сотрудники ДПС выясняют причины дорожно-транспортного происшествия на месте аварии.

Ранее в этот день во Владимирской области произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали 22 человека, шестерым из них потребовалась госпитализация.

По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса Neoplan, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с едущим в попутном направлении автомобилем MAN с полуприцепом «тонар» под управлением 37-летнего водителя.