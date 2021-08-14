Сервисы заказа такси в Москве рассказали о нормальном режиме работы

Крупные сервисы такси оценили работу комплексной информационной системы «Аналитики работы такси» (КИС «АРТ»), которая с 14 августа была запущена в Москве и Подмосковье.

По словам представителей компаний, в столичном регионе обеспечено достаточное количество водителей и машин, время подачи автомобиля и стоимость поездки также находятся в пределах нормы.

«Сейчас число водителей на линии, время подачи и стоимость проезда находятся в пределах нормы. Мы продолжаем консультировать водителей о регистрациях цифровых ID. Интеграция КИС «АРТ» проходит постепенно и с возможностью адаптации водителей под новые условия работы в Москве. На наш взгляд, это должно помочь водителям сохранить свой заработок, а их пассажирам — возможность заказать такси», — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Как отметили в «Ситимобил», сервис работает в обычном субботнем режиме. Водители продолжают регистрироваться в новой системе.

«Ситимобил» продолжает помогать и консультировать водителей-партнеров по регистрации в системе как по телефону службы поддержки, так и в «Домах такси», — добавили в компании.

С сегодняшнего дня водители такси, у которых нет цифрового ID, больше не получают заказы. Уже сейчас в системе зарегистрированы порядка 80 тыс. водителей — это почти 100% активных водителей, которые ежедневно выполняют заказы.

«Мы детально рассмотрим каждый такой случай, и если у водителя есть проблема с регистрацией — поможем ее устранить», — указали в компании.

Уточняется, что в случае нежелания сотрудника следовать требованиям агрегатор отключит его от заказов. При этом сведения о передаче заказов таксисту без цифрового профиля будут передаваться в прокуратуру.

КИС «АРТ» была разработана совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Система не вводит ограничений, она гарантирует водителям соблюдение их прав, которые указаны в федеральном законе о такси № 69-ФЗ от 21.04.2011 и в приказе Минтранса России № 424 от 16.10.2020.

Введение системы призвано помочь для отслеживания соблюдения требований, которые уже прописаны в законе, действующем на территории Москвы и Московской области. Ее введение, по данным дептранса, не предъявляет водителям новых требований, а для пассажиров поездки станут комфортнее и безопаснее.