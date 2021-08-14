Речные маршруты стали вдвое популярнее в Московской области

Пассажиропоток на речных маршрутах Подмосковья вырос вдвое с начала сезона, сообщили в региональном минтрансе.

«На данный момент водными маршрутами воспользовалось более 19,5 тыс. человек, а за весь прошлый сезон было перевезено свыше 20,5 тыс. пассажиров», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

Больше всего пассажиров проехали по направлению до Лыткарино — более 10 тыс. человек и в Серпухов — свыше 5,5 тыс. человек, передает портал «Подмосковье сегодня». Речные маршруты позволяют сократить время в пути.

Как стало известно в июне, в Московской области объем пассажиропотока в общественном транспорте вернулся на уровни, которые были до пандемии, и даже превысил их на 100 тыс. человек в сутки. Анализ пассажиропотока проводится ежедневно. Уже видно, что он не только восстановился, но и подрос. Каждый день в Московской области работают 9,3 тыс. автобусов. Они выполняют порядка 130 тыс. рейсов.