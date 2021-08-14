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Путин заявил о беспрецедентном характере природных бедствий в ряде регионов

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Президент России Владимир Путин 14 августа в ходе совещания о ликвидации последствий природных пожаров и подтоплений заявил, что масштаб природных бедствий в некоторых регионах России носит беспрецедентный характер.

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«Мы видим, понимаем, масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер», — заявил российский лидер.

Глава государства указал, что на юге за несколько часов выпадают месячные нормы осадков, тогда как на Дальнем Востоке стремительно распространяются лесные пожары.

Путин призвал принять все меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций, действовать быстро и эффективно.

«Всё это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах», — сказал Путин.

Как заявил российский лидер, главное — это сохранить жизни и здоровье людей, а также их имущество. Путин добавил, что необходимо подготовить все средства, чтобы отправить детей, пожилых людей и женщин в безопасные места.

В субботу Путин также указал на необходимость рассмотреть идею введения обязательного страхования имущества в районах, которые юридически считаются зонами подтопления.

Кроме того, глава государства в ходе совещания поручил вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину как можно раньше заняться восстановлением объектов, пострадавших от пожаров и подтоплений в регионах страны.

Ранее в этот день сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

8 августа стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

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