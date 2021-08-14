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Диетолог перечислила способы заготовки свежей ягоды

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Для заморозки ягоды лучше использовать специальные термопакеты и предварительно промывать заготовки. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила диетолог Анна Белоусова.

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«Если у вас урожай с дачи, мимо которой постоянно ездят машины, то мы ягоду быстренько моем, откидываем на сито. Здесь подойдут любые дуршлаги. Надо быстро обсушить ягоду. После быстрой обсушки откидываем ягоду на бумажное полотенце и сразу в пакеты для заморозки», — заявила Белоусова в интервью «Звезде».

Специалист добавила, что для заморозки ягоды лучше использовать специальные пакеты, которые продаются в супермаркетах. В крайнем случае подойдут и обычные полиэтиленовые, отметила диетолог.

Если дача находится вдали от оживленной магистрали и сомнений в экологической чистоте урожая нет, то клубнику, голубику и малину можно морозить прямо с куста, заключила Белоусова.

10 августа главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, чем опасны корки арбузов и дынь. По ее словам, если в плодах присутствуют нитраты, то находятся они около корки. В связи с этим специалист посоветовала есть их до зеленой части.

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