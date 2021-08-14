Посольство России заявило о выяснении обстоятельств крушения Бе-200 в Турции

Посольство России в Турции выясняет обстоятельства крушения пожарного самолета Бе-200. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в российской дипмиссии.

«Выясняем обстоятельства крушения, к месту катастрофы командируются сотрудники консульского отдела посольства», — приводит ТАСС слова представителя посольства.

Самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш ранее в этот день. Судно было арендовано турецкой стороной у России.

В район места крушения были отправлены поисково-спасательные бригады.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

В Турции с конца июля бушевали лесные пожары. Первые сообщения о них поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. 1 августа стало известно о новых очагах в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.

Ответственность за поджоги на юге страны взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня».