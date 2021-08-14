Годовая норма осадков выпала в Анапе и Темрюке за сутки. Об этом в субботу, 14 августа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания по ликвидации подтоплений и природных пожаров в РФ.

«Порой за часы выпадает месячная форма осадков. За сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала <...> превращаться в нагонную волну», — заявил Кондратьев.

Ранее в этот день сообщалось, что из-за наводнения в Краснодарском крае эвакуация потребовалась 1,5 тыс. человек. Отмечалось, что в Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе было подтоплено 1421 жилых домов, 1899 приусадебных участков, шесть социально значимых объектов

В тот же день в Минэнерго России заявили, что восстановительные работы ведутся силами 93 бригад энергетиков, в состав которых входят 349 специалистов и 95 единиц техники.

Также в субботу стало известно, что режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

Из пяти детских оздоровительных лагерей в безопасную зону на время прохождения циклона эвакуировали 989 детей. Кроме того, приведены в готовность 76 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 15 тыс. человек. В восьми ПВР уже размещены 847 человек, в том числе более 500 детей, уточнили в МЧС.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.