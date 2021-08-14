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Из-за наводнения на Кубани эвакуировали более 1,5 тыс. человек

Путин призвал обдумать введение обязательного страхования имущества в зонах подтопления

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Президент России Владимир Путин указал на необходимость рассмотреть идею введения обязательного страхования имущества в районах, которые юридически считаются зонами подтопления.

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С такой инициативой выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России.

«В этих районах просто не нужно разрешать строить. И восстанавливать там не нужно жилье, вот и всё. Но надо подумать над тем, что вы сказали», — оценил предложение российский лидер.

Также в ходе совещания он поручил вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину как можно раньше заняться восстановлением объектов, пострадавших от пожаров и подтоплений в регионах страны.

При этом глава государства назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он отметил, насколько важно глубоко и системно заниматься климатической, экологической повесткой.

Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания рассказал, что из-за наводнения в Краснодарском крае эвакуация потребовалась 1,5 тыс. человек. Без света осталось более 23 тыс. жилых домов, в них проживает более 100 тыс. человек.

Ранее в этот день сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

Из пяти детских оздоровительных лагерей в безопасную зону на время прохождения циклона эвакуировали 989 детей. Кроме того, приведены в готовность 76 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 15 тыс. человек. В восьми ПВР уже размещены 847 человек, в том числе более 500 детей, уточнили в МЧС.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

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