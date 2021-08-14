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Сенатор оценил слова экс-депутата рады о возможности снятия санкций ЕС с РФ

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 14 августа оценил заявление бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что Евросоюз (ЕС) может снять санкции с России, так как Украина не выполняет Минские соглашения.

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«Будем надеяться — и нужно надеяться — на то, что в ЕС (во всяком случае у ведущих стран) придет понимание того, что главная вина за невыполнение Минских соглашений лежит на Украине, и с этой точки зрения аргумент, который использовался против России в вопросе продления санкций, будет снят», — рассказал Цеков RT.

Цеков отметил, что выполнение Минских соглашений прежде всего зависит от Украины.

«Именно Украина обеспечивает фактически в полной мере их выполнение, и именно Украина всячески противодействует их выполнению», — подчеркнул Цеков.

Ранее в этот день Мураев напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский не провел конституционную реформу, которая бы предполагала принятие закона об особом статусе Донбасса. Это, как считает экс-депутат рады, может стать основанием для снятия санкций против России.

Также Мураев пояснил, что антироссийские санкции больно ударили по производителям ЕС, которые недополучают десятки миллиардов прибыли.

12 июля Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России на полгода, до 31 января 2022 года.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году присоединился к России по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.

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