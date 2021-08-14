Восемь силовиков пострадали в столкновениях с националистами в Киеве

Семь правоохранителей и один военнослужащий пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.

«Семь полицейских и один военнослужащий нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших — несколько граждан», — говорится в сообщении.

У офиса президента 14 августа проходят беспорядки с участием активистов организации «Национальный корпус».

В ведомстве указали, что активисты «не подчинились законным требованиям правоохранителей пройти поверхностную проверку на наличие запрещенных вещей», они спровоцировали конфликт, стали вести себя агрессивно, бросать в сторону правоохранителей дымовые шашки, камни и жечь шины.

В связи с умышленным нанесением телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева было начато уголовное производство.

4 августа в Киеве националисты провели акцию устрашения с использованием файеров и взрывпакетов у офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Как утверждают в ОПЗЖ, подобные действия национал-радикалы могли осуществлять исключительно при пособничестве власти.